Ludopatia: al via l’aggiornamento obbligatorio per i commercianti

I gestori delle sale da gioco e dei locali con installate apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito devono frequentare periodicamente un corso di aggiornamento obbligatorio sui temi legati al gioco d’azzardo patologico.

Confcommercio Ascom Varese sta per dare il via a questi corsi di formazione obbligatoria, strutturati in base alla normativa e con rilascio dell’attestato di partecipazione, secondo il modello regionale.

I prossimi corsi si svolgeranno il 6 e il 14 marzo, dalle 9,30 alle 12 nella sede di Ascom Varese, in via Valle Venosta 4.

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Formazione Ascom Varese tel. 0332.342139/011