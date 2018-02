L'”ufficio mobile” del comune fa tappa per i rioni della città

Un “ufficio mobile” per i rioni della città. E’ questa l’iniziativa presentata questa mattina, 23 febbraio, al Salone Estense, «Il cuore e l’anima dei nostri rioni sono i cittadini che vi abitano e noi abbiamo intenzione di confrontarci prima di tutto con loro – ha spiegato l’assessore Francesca Strazzi -. Ascolteremo e ci confronteremo sui temi specifici di ogni quartiere per costruire insieme quei percorsi utili per migliorare sempre di più la qualità della vita nei nostri rioni. Sarà anche l’occasione per illustrare i tanti progetti e gli interventi che stiamo portando avanti e conoscere dalla voce dei cittadini quali sono le cose da migliorare. Insomma un percorso di partecipazione diretta in cui l’amministrazione esce dal Palazzo e vive nei quartieri».

Venti le tappe in programma, dalle Bustecche a Cartabbia, passando da Sant’Ambrogio, Giubiano, Biumo e Belforte e molti altri, per un intenso percorso in cui verranno allestiti nei vari quartieri dei gazebo in cui si potranno incontrare il Comune e l’amministrazione. «E’ nostro intento da sempre avvicinarci ai quartieri e questa iniziativa ne è un esempio – sottolinea il sindaco Davide Galimberti -. I funzionari del comune saranno a disposizione dei cittadini per risolvere nel più breve tempo possibile i loro problemi. Iniziative in linea con le giunte sul territorio, i Consigli comunali fuori da Palazzo Estense e i giovedì aperti ai cittadini».

Le tappe:

FEBBRAIO

Lunedì 26 febbraio: Bustecche – Spazio Yak Piramide – ore 9.45-12.30

Martedì 27 febbraio: Sant’Ambrogio – via Lazzaro Papi, piazza della chiesa – ore 9.45-12.30

Mercoledì 28 febbraio: Giubiano – parco Villa Augusta – ore 9.45-12.30

MARZO:

Giovedì 1 marzo: Biumo Inferiore – chiesa San Pietro e Paolo piazza XXVI maggio – ore 9.45-12.30

Venerdì 2 marzo: Avigno – ore 9.45-12.30

Mercoledì 7 marzo: Rasa – via Don Vittorio Pastori, piazza della chiesa – ore 9.45-12.30

Lunedì 12 marzo: Ippodromo – Valganna – Biumo Superiore – Chiesetta Viale Valganna Madonna del Caravaggio – ore 9.45-12.30

Mercoledì 14 marzo: Belforte – rotonda vicinanze Carrefour – ore 9.45-12.30

Lunedì 19 marzo: Casbeno – Piazza Libertà di fronte a Maria Ausiliatrice – ore 9.45-12.30

Mercoledì 21 marzo: Bizzozero, piazzetta Sant’Evasio – ore 9.45-12.30

Lunedì 26 marzo: Valle Olona – parcheggio Via Dalmazia – ore 9.45-12.30

Mercoledì 28 marzo: S. Fermo – piazza Spozio – ore 9.45-12.30

APRILE:

Mercoledì 4 aprile: San Carlo, Viale Borri – fuori chiesa o vicinanza negozi – ore 9.45-12.30

Lunedì 9 aprile: Bosto S. Imerio – ore 9.45-12.30

Mercoledì 11 aprile: Capolago – vicino sede alpini o fuori circolo – ore 9.45-12.30

Lunedì 16 aprile: Calcinate del Pesce – rotonda via E.Ponti – ore 9.45-12.30

Mercoledì 18 aprile: Lissago – Chiesa Piazza M. Verga – ore 9.45-12.30

Lunedì 23 aprile: Brunella – giardinetto via della Brunella – ore 9.45-12.30

Venerdì 27 aprile: Masnago – Posta o chiesa – ore 9.45-12.30

Lunedì 30 aprile – Cartabbia – piazza Giovanni Prati – ore 9.45-12.30