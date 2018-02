Lufthansa sceglie Malpensa per il “battesimo” della nuova livrea

Lufthansa ha svelato la nuova livrea, «simbolo di cambiamento e rinnovo della brand image», con due eventi esclusivi dedicati a clienti e dipendenti organizzati presso i due hub di Francoforte e Monaco. E subito dopo la presentazione tedesca, l’A321 in nuova livrea ha fatto tappa con il primo volo anche a Malpensa, con il “battesimo” sotto i potenti getti d’acqua dei vigili del fuoco (foto: Aeroporti Lombardi).

«Lufthansa è cambiata, è più moderna e di successo come mai prima d’ora, e questo cambiamento sarà da oggi visibile da tutti» spiega Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa. «La gru, che ci ha sempre accompagnati, rappresenta gli ottimi servizi offerti da Lufthansa. Da oggi incarnerà l’altissima qualità, il servizio eccellente, la competenza, l’affidabilità, l’innovazione della Compagnia».

Il primo volo commerciale di un aeromobile Lufthansa con la nuova livrea – Airbus A321 (numero di licenza: D-AISP) – è partito questa mattina da Monaco e atterrato appunto a Milano Malpensa intorno alle ore 13, per poi proseguire il viaggio per Parigi Charles de Gaulle. Una volta rientrato a Monaco, l’Airbus condurrà i passeggeri a Francoforte, dove terminerà il proprio tour.

«Sono molto orgoglioso di essere testimone di questo cambiamento e di accogliere oggi a Milano Malpensa il primo volo di linea con la nuova livrea. Questo riconferma il commitment del Gruppo verso l’Italia, secondo mercato al mondo, e l’importanza strategica di Milano per il nostro business», afferma Steffen Weinstok, Senior Director Sales Italy & Malta Lufthansa Group (nei giorni scorsi era stata inaugurata la nuova lounge della compagnia tedesca).