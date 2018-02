Luino, «viabilità più sicura, diminuiscono gli incidenti»

Pubblichiamo la nota a firma del vice sindaco di Luino Alessandro Casali in merito ad alcuni aspetti della viabilità cittadina

«In merito alla viabilità, in questi ultimi mesi siamo intervenuti a salvaguardia di tutti in diverse aree della città, aumentando l’ascolto e la vicinanza alle problematiche del centro, tenendo ben presente le esigenze delle frazioni. In via Asmara e in via Don Folli, ad esempio, alcune segnalazioni avevano evidenziato problematiche che cercheremo a breve di risolvere mettendo in atto accorgimenti viabilistici importanti».

«Ringrazio la Polizia Locale e gli uffici comunali preposti perché dimostrano un impegno costante: insieme con la cittadinanza siamo riusciti a focalizzare soluzioni efficaci per migliorare la nostra vita. Come ho sottolineato in una nota degli scorsi mesi, sul territorio del Luinese sono diminuiti gli incidenti e questo anche per il grande lavoro messo in atto dalla Polizia Locale. Gli interventi in via Battisti, in via Asmara hanno favorito la messa in sicurezza di punti pericolosi.

In via Don Folli stiamo intervenendo per migliorare la situazione. Auspico che anche la sperimentazione dei prossimi mesi a Voldomino possa portare i risultati sperati, soprattutto per facilitare la viabilità nella nostra bella Luino».