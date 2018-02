Lunedì i funerali di Emanuele Ceriani. A lui dedicato un progetto solidale

I funerali di Emanuele Ceriani saranno celebrati lunedì 19 febbraio alle 16 nella chiesa di Sant’Ilario a Marnate.

L’uomo, 44 anni, era molto conosciuto nel paese, dove era stato per anni animatore tra le altre cose dell’oratorio, del palio della Valle Olona e dirigente della squadra di calcio locale prima di diventare assessore del Comune con delega a Sport e Tempo Libero.

In sua memoria è stata organizzata una raccolta fondi voluta dai famigliari per ricordarlo: non fiori, dunque, ma un progetto a lungo termine che coinvolgerà le parrocchie e i centri giovanili di Marnate e Nizzolina, per rendere omaggio ad un uomo che per tutta la vita si è prodigato per gli altri.

Nella serata di domenica 18 febbraio alle 20 nella chiesa di Sant’Ilario è prevista la recita del Rosario. Lunedì 19 l’ultimo saluto.