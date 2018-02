L’Union Villa Cassano batte la Castellanzese e si allontana dai playout

L’Union Villa Cassano centra il poker con una vittoria meritata al comunale di Castellanza e si allontana sempre più dalla zona rossa dei playout.

La prima occasione, letale, è dell’Union che, con Ghidoli, all’8’, scende sula fascia sinistra, crossa rasoterra dove Pasiani esce a terra male e la mette sui piedi di Malaspina che realizza il suo primo gol in maglia Union. Al 9’ è l’ex Ghidoli a raddoppiare. Servito in area da Malaspina si gira e batte Pasiani apparso incerto. Al 15’ Malaspina innesca Scaccabarozzi, salva Lombardi in scivolata. Primo tiro Castellanzese al 17’ con Tatani, alto. Accorcia le distanze la Castellanzese al 28’ con un’autorete di Della Volpe che devia una punizione alle spalle del rientrante Di Graci un tiro di Colombo. Al 40’ Pasiani esce coi piedi e serve Ghidoli che prova a sorprenderlo da fuori area: alto di poco. Al 41’ Daggiano entra scomposto su Fiore e si prende il secondo giallo lasciano l’Union in inferiorità numerica.

Nel secondo tempo, subito al tiro, 1’, la Castellanzese con una conclusione violenta di Bigioni. Replica subito, al 2’, l’Union con Augliera che pesca Malaspina, anticipa Lombardi. Al 5’ Greco tira da due passi: super Di Graci dice di no. La Castellanzese si riorganizza e passa alla difesa a 4 e al tridente offensivo. All’11’: girata di Urso cui Di Graci oppone i pugni. Al 15’ Colombo spreca una punizione calciando alto. Incursione di Malaspina e Tatani salva in corner al 16’. Comani rasoterra al 18’: a lato di poco.

La Castellanzese spinge e raccoglie corner, l’Union ribatte in contropiede. Al 33’: conclusione da fuori di Bigioni, vola Di Graci a mettere in corner. Al 34’ è ancora Lombardi a provarci: alto. Esce in barella Colombo per un fortuito colpo alla testa al 43’. Al 45’ Fiore di testa: para Di Graci a terra. Dopo 7 minuti di recupero l’Union porta a casa i 3 punti con un secondo tempo di ordine e di sacrificio.

CASTELLANZESE-UNION VILLA CASSANO 1-2 (1-2) campo comunale

CASTELLANZESE: Pasiani, Battista (dal 7’ st Rondanini), Lombardi, Fiore, Ghilardi (dal 35’ st D’Aloia), Rota, Tatani, Bigioni, Colombo (dal 43’ st Porchera), Urso, Greco. A disposizione: Heinzl, Cesaro, Alves De Souza, Tamai. All.: Palazzi

UNION VILLA CASSANO: Di Graci, Pozzobon, Della Volpe, Puka, Augliera, Daggiano, Scaccabarozzi, Comani, Malaspina, Ghidoli, Pisoni. A disposizione: Rota, Martini, Oliveira, Voltan, Ferrari, Sidki, Zambrano. All.: Antonelli

ARBITRO: Bettani (Treviglio) Assistenti: Sottocornola (Bergamo) e Farina (Brescia)

MARCATORI: 8’ Malaspina (Union Villa Cassano), 9’ Ghidoli (Union Villa Cassano), 28’ autorete Della Volpe (pro Castellanzese).

AMMONITI: Fiore (Castellanzese); Augliera, Ghidoli (Union Villa Cassano).

ESPULSI: 41’ pt Daggiano (Union Villa Cassano) doppia ammonizione.

NOTE: terreno in buone condizioni. Recuperi: 2+7 Età media: Castellanzese 24,05, Union Villa Cassano 22.44. Calci d’angolo: Castellanzese 8, Union Villa Cassano 1. SPETTATORI: 150 circa