“L’Università non è più un monastero arroccato sul colle”

Si aperto ufficialmente l’anno accademico dei 20 anni. Il prossimo 14 luglio l’ateneo, diviso tra le città di Varese e di Como, arriverà all’importante traguardo e la cerimonia, che si è tenuta oggi lunedì 19 febbraio nell’aula magna di via Ravasi a Varese, è servita anche a fare il punto della storia di questa università. Il compito di tracciare il bilancio è spettato al rettore uscente Alberto Coen Porisini che ha preso la parola dopo i saluti del presidente della regione Roberto Maroni e dei due sindaci di Varese, Davide Galimberti, e di Como, Mario Landriscina.

TUTTI I NUMERI DELL’UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA

«L’ateneo non è più percepito come un monastero in cima alla collina. È stato il risultato più importante, frutto di un lavoro di integrazione e collaborazione che ha visto l’ateneo e i suoi docenti uscire dal perimetro delle aule per incontrare studenti, famiglie e istituzioni nei loro luoghi di ritrovo».

LAVORO DI POTENZIAMENTO

Tanto impegno che ha portato a un aumento delle immatricolazioni: «Abbiamo deciso di diversificare la formazione di primo livello da quella del secondo e del terzo con l’obiettivo di essere maggiormente attrattivi sul nostro territorio nel primo caso e guardando invece oltre nel secondo. In particolare, per la triennale, abbiamo investito sugli studenti del bacino naturale incontrandoli nelle scuole e potenziando l’attività di orientamento nella scelta del futuro».

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Quella delle diversificazione è una delle strategie di sviluppo messe in campo dall’ateneo che ha puntato su rapporti internazionali per lauree magistrali e dottorati: «La percentuale degli studenti che si iscrive a una laurea magistrale – ha sottolineato Coen Porisini – provenendo da un altro ateneo è più che raddoppiata dal 2012 ed é pari al 36%, mentre, per quanto riguarda i dottorati, ormai oltre la metà dei nostri dottorandi si è laureato in un altro ateneo».

IL FUTURO TRA OBIETTIVI E RISCHI

Ripercorsi gli anni difficili di un paese in crisi e che ha stretto i cordoni della spesa verso il sapere, il magnifico rettore ha volto lo sguardo al futuro, fatto di investimenti di corsi, personale e spazi: « Accanto a queste opportunità, però, ci sono dei rischi – ha commentato Porisini – Il primo è che le risorse ci siano davvero, non solo quelle economiche ma anche quelle umane a causa dei vicoli derivanti dal blocco del turnover. Inoltre è difficile far coincidere eccessive aspettative con i tempi necessariamente lungi della realizzazione degli interventi».

Il rettore ha citato opportunità e pericoli legati al mondo della ricerca dove capacità e competenze in crescita rischiano di infrangersi contro un sistema che poco ha a che fare con la meritocrazia a causa di vecchie logiche. Ha citato anche la multidisciplinarietà da sempre caratteristica dell’Università dell’Insubria che ha fatto della contaminazione delle idee il punto di forza: «Il rischio è che in un contesto di risorse limitate ci sia la tentazione di ritenere che l’ateneo si debba specializzare, dissipando il patrimonio accumulato in questi anni»

Scelte e decisioni strategiche determinanti per i prossimi anni ma che spetteranno a colui che verrà eletto il 2 luglio prossimo.