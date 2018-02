L’Universo di Schumann a villa Tosi

Continuano gli appuntamenti con il Festival BAClassica, rassegna realizzata dall’Associazione Musicale G. Rossini, in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio e il patrocinio della Regione Lombardia.

In occasione del centenario dell’Associazione, sabato 3 febbraio alle ore 20:30 alla Casa della Musica (Villa Ottolini-Tosi) sarà protagonista il trio musicale composto da Maurizio Baglini (pianoforte), Silvia Chiesa (violoncello) e Guido Rimonda (violino) che proporrà il concerto “L’Universo di Robert Schumann”.

L’opera completa per pianoforte del compositore tedesco è al centro di un ambizioso progetto discografico di Maurizio Baglini che ha già al suo attivo due CD dedicati al Carnaval e alle Sonate n. 1 e 2, la Toccata op. 7 e il Presto Passionato. Robert Schumann è sicuramente uno degli autori prediletti dall’interprete toscano: “Schumann mi entusiasma da sempre: ricordo ancora quando lo suonai in pubblico per la prima volta a dodici anni… Negli anni successivi ho maturato l’idea di affrontarne l’opera completa: un’impresa che inizia ora e che mi assorbirà nei prossimi dieci anni di carriera”. Baglini sottolinea l’attualità del pensiero musicale di Schumann: “Ho sempre apprezzato il suo anticonformismo, come compositore, ma anche come critico e intellettuale. Le due Sonate e la Toccata lasciano emergere una sensibilità moderna e inquieta, dove gli slanci lirici e i ripiegamenti intimistici si alternano all’espressione di passioni viscerali e a un virtuosismo a tratti esasperato. É considerato uno spirito Romantico per eccellenza, ma io lo percepisco come estremamente contemporaneo”.