Mafia e territorio: incontro all’istituto Tosi

Si parlerà di mafia e territorio il prossimo 5 febbraio nell’aula magna dell’Ite Tosi a Busto Arsizio.

Dalle ore 10 alle ore 11,30 gli studenti, selezionati tra i più motivati due per classe, assisteranno al dibattito dal titolo: “ Mafia e territorio. Educarci alla legalità : l’esempio dei beni confiscati”, pensato nell’ambito del progetto “ Le giornate della legalità al Tosi” e realizzato con il supporto dei ragazzi del Gruppo Tutor della legalità, che si è costituito nel 2016 in seguito all’avvio del progetto nazionale Legalità è cultura progettato e realizzato in collaborazione con la fondazione Scopelliti.

All’incontro parteciperanno il Capitano dei Carabinieri Marco D’Aleo, Massimo Brugnone , Consigliere Comunale, Antonella Buonopane di LIBERA e Giovanni Arzuffi, de “La Tela “di Rescaldina, esempio virtuoso di bene confiscato.

L’incontro intende costruire un rapporto diretto e interattivo con gli esperti ed essere un momento che attivi i ragazzi a essere moltiplicatori di legalità. I partecipanti saranno a loro volta promotori di un successivo dibattito che si svolgerà in ogni classe, attraverso la riproposizione delle informazioni e delle idee emerse e con l’ausilio dei materiali presentati in Aula Magna e che saranno poi resi disponibili

Le GIORNATE DELLA LEGALITA’ dell’I.T.E.”E.TOSI” prevedono un secondo importante appuntamento, il prossimo12 marzo ( 10/11,30) si svolgerà con le stesse modalità operative e che affronterà il delicato tema della “ Violenza di genere tra le mura domestiche “.