Malnate, 5 nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche

«La mobilità urbana rappresenta un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile». Partendo da questo enunciato della Comunità Europea, l’Amministrazione Comunale di Malnate ed Enel X – la nuova divisione del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica – hanno sottoscritto un accordo che porterà, nel corso del corrente anno, allo sviluppo di una rete di ricarica per veicoli elettrici, che consisterà nella realizzazione di 5 colonnine in ambito urbano, per un totale di 10 stalli dedicati.

«Questo accordo costituisce un importante occasione – spiega l’Assessore alla Mobilità Giuseppe Riggi – per dar corpo ad uno degli obiettivi programmatici del redigendo PUMS; uno dei principali obiettivi è infatti quello di incentivare il cittadino all’utilizzo di mezzi alternativi alle auto a benzina o gasolio, contribuendo così all’abbattimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall’uso di tali mezzi»

«Il primo ed imprescindibile passo da compiere – continua l’esponente di Giunta –, è quello dell’infrastrutturazione, ed è per questo che ringraziamo Enel X di averci dato l’opportunità di realizzare una prima rete di ricarica sul nostro territorio».

Il protocollo prevede l’installazione, a totale carico di Enel X, di 5 stazioni di ricarica di ultima generazione; il Gruppo Enel ha infatti ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composto da diversi modelli che consentono la ricarica completa in tempi brevi, incontrando così le esigenze dei cittadini.

«I luoghi di installazione delle 5 colonnine, saranno scelti dall’Amministrazione anche in funzione degli esiti dello studio in corso d’esecuzione per la redazione del PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) – abbiamo inoltrato gli estremi dell’accordo agli estensori del PUMS – dichiara Riggi – con l’intenzione di individuare le aree più idonee e che costituiscono maggior “polarità attrattiva”; privilegeremo ad esempio luoghi quali la Stazione, il Municipio ed altri che ci verranno indicati dai progettisti stessi».

Anche i tempi di realizzazione della rete sono compatibili a quelli di definizione del nuovo Piano di Mobilità; è previsto infatti in questi mesi l’avvio del percorso partecipato che porterà, entro l’estate, ad avere una bozza del Piano e, in base all’accordo tra le parti, sarà proprio nei mesi estivi che verranno avviati i lavori per l’installazione delle 5 colonnine.

Nell’ambito del Gruppo Enel è nata Enel X, la società dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica e dei servizi digitali per Clienti, città, aziende e Pubblica amministrazione. Per favorire la diffusione della mobilità a emissioni zero in Italia, Enel ha lanciato un piano nazionale per l’installazione delle infrastrutture di ricarica: circa 7 mila colonnine entro il 2020 per arrivare a 14 mila nel 2022 Il programma prevede una copertura capillare in tutte le Regioni italiane e prevede che già nel 2018 vengano installate oltre 2.500 infrastrutture di ricarica distribuite su tutto il territorio nazionale.