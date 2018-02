Malnate, è morto Giuseppe Demma

Giorno triste per la vita politica di Malnate. E’ morto Giuseppe Demma, ex consigliere comunale e da sempre impegnato in città.

Nell’ultimo periodo era stato tra i fondatori di Articolo Uno a Malnate, diventandone portavoce.

Oggi, lunedì 19 febbraio alle ore 20.30 alla chiesa parrocchiale di Gurone, ci sarà il Rosario. Martedì 20 febbraio, sempre a Gurone, alle ore 14.00 il funerale.