Malnate, sabato il carnevale il piazza

Dalle ore 14.30 l’allegria del carnevale sarà in piazza delle Tessitrici, teatro della festa più colorata e spassosa dell’anno.

Per i più piccoli animazione con truccabimbi, baby dance e bolle di sapone; per i grandi, tanto divertimento a ritmo di musica. E per concludere una dolce merenda.

Non dimenticate la maschera. Le migliori saranno premiate.