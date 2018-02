Maltempo, mezzi e uomini al lavoro per pulire le strade

Continua senza sosta l’impiego di uomini e mezzi Anas, a lavoro dalla notte scorsa per fronteggiare l’ondata di gelo e neve, e per garantire la transitabilità in piena sicurezza, con mezzi spargisale e spazzaneve, su tutta la rete stradale e autostradale di competenza con un monitoraggio costante della viabilità dalla Sala situazioni di Roma e dalle sale operative dislocate sull’intero territorio nazionale.

Al lavoro intenso, ancora in corso in diverse regioni per liberare le strade dalla neve, si aggiungono anche gli interventi di prevenzione per la formazione di ghiaccio sul piano viabile in previsione del calo delle temperature.

Nel Lazio nelle prossime ore i mezzi spargisale di Anas saranno attivi sull’A90 “Grande Raccordo Anulare” e sull’A91 “Roma-Fiumicino” per interventi capillari di salatura che possano evitare la formazione di lastre di ghiaccio e garantire la massima sicurezza alla circolazione.

Nelle ultime ore sia il Gra che la Roma Fiumicino sono stati sempre percorribili, nonostante la neve copiosa e la forte ondata di maltempo.

Sempre nel Lazio è stata riaperta al traffico la strada statale SS1BIS ‘Via Aurelia’ chiusa in mattinata a causa delle forti nevicate in località Tarquinia.

La circolazione al momento non fa registrare particolari criticità, anche se sono possibili rallentamenti della circolazione causati soprattutto dalla presenza di neve e per consentire l’intervento dei mezzi spazzaneve

Dopo le nevicate nelle regioni settentrionali con il passare delle ore l’ondata di maltempo si sta concentrando nelle Marche, in Abruzzo, sul versante adriatico fino in Puglia, nel Lazio e nelle zone interne di Campania, Molise e Basilicata.

Nelle Marche si segnala l’obbligo di catene per i mezzi che transitano sulla strada statale 76 ‘della Valle d’Esino’ a Fabriano e sulla strada statale 73bis “di Bocca Trabaria” nella zona Urbino, dove sono in azione i mezzi Anas . E’ stato riaperto, invece, il tratto della strada statale 360 ‘Arceviese’ chiuso in mattinata per un veicolo intraversato.

In Piemonte permane la chiusura della strada statale 21 ‘della Maddalena’ tra Argentera e il confine di Stato, per nevicate in atto. E’ stato riaperto nella tarda mattinata il Tunnel di Tenda sulla strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” , in località Limone Piemonte, chiuso ieri a causa delle forti nevicate sul versante francese.

Sul tratto campano dell’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ tra gli svincoli di Fisciano e Eboli il transito è regolare ed è consentito ai tutti i veicoli muniti di dotazioni antisdrucciolevoli e ai soli veicoli leggeri tra gli svincoli di Eboli e Sibari . Sul tratto calabrese dell’A2 tra gli svincoli di Sibari e Falerna la circolazione è regolare e non si segnalano criticità per maltempo, ma permane l’obbligo di catene a bordo.

In Sicilia, per nevicate in atto, traffico rallentato con mezzi Anas in azione sulla strada statale 289 ‘di Cesaro’ , tra i km 49,000 e 26,000 in località Cesarò

In Sardegna, per condizioni meteo avverse, si segnalano rallentamenti sulla Statale 198 “di Seui e Lanusei” tra i km 35,000 e 99,001 in località Sadali. Traffico regolare sulle altre arterie, ma con mezzi operativi per tutta la durata dell’allerta meteo. Permane l`obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulla strada statale 131 “Carlo felice” nelle province di Nuoro e Sassari, dal km 137,900 al km 179,500, in particolare nel tratto di Campeda.

Anas ricorda l’obbligo di catene a bordo (o montate dove necessario) o di pneumatici invernali, in vigore sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Sul sito www.stradeanas.it alla pagina “Piani e interventi” è possibile conoscere tutti i tratti lungo i quali è in vigore l’obbligo di dotazioni invernali e le principali aree di sosta in caso blocco della circolazione per i mezzi pesanti. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App tore” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148