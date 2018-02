Mancanza di illuminazione, sopralluogo con Enel Sole

«È stato effettuato un sopralluogo in piazza Marconi dei tecnici di Enel Sole ed è stato stabilito come intervenire per risolvere il problema della mancanza dell’illuminazione».

Lo fa sapere il vice sindaco di Luino Alessandro Casali, che aggiunge: «Il problema verrà risolto con un intervento che avverrà nei prossimi dieci giorni».