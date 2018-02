Manifesti funebri per l’anima leghista di Pinciroli

Manifesti funebri dedicati all’anima leghista di Livio Pinciroli, consigliere comunale passato di recente dalle file leghiste a quelle di Forza Italia, non senza polemiche.

I manifesti sono comparsi su alcuni tabelloni in giro per la città di Busto Arsizio con tanto di adesivo della Lega in testa.

L’iniziativa, probabilmente messa in atto da qualche militante leghista in vena di goliardia, non è passata inosservata in città.