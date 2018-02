Nuovo marciapiedi in via Boccherini

Sono in fase di ultimazione i lavori per il completamento dei marciapiedi lungo tutta via Boccherini.

«Puntualmente, come avevamo promesso, abbiamo affidato e realizzato il marciapiede anche nel secondo tratto, quello compreso tra via San Giacomo e via Manzoni» spiega il sindaco Ivano Campi. «L’opera, per un impegno complessivo di 50mila euro, ha consentito la realizzazione di altri 180 metri di marciapiede e garantirà la sicurezza per tutti i pedoni che transitano nella zona». Nel 2017 era stato realizzato il primo tratto di marciapiedi di via Boccherini, quello compreso tra via Per Uboldo e via San Giacomo.

Un’opera molto importante per la sicurezza dei pedoni «perché abbiamo realizzato un marciapiede che non c’era in una via molto trafficata e frequentata, oltre che dai residenti, anche da chi si reca alla chiesetta di S. Giacomo» continua il sindaco. «E due anni fa circa abbiamo realizzato la rotatoria proprio davanti alla chiesetta, un’altra opera molto importante per la sicurezza stradale».



In futuro la società che gestisce la rete del gas metano (Erogasmet) realizzerà una dorsale di alimentazione che interesserà la stessa via Boccherini. «Dopo questo intervento, si completerà l’opera con la totale asfaltatura dell’intera via Boccherini. Siamo soddisfatti per i risultati che già in questi primi mesi di Amministrazione stiamo ottenendo e contenti di aver mantenuto un’altra promessa fatta ai cittadini».