Mario Delas si presenta: «Varese, voglio vincere»

Esperienza, fisico e lavoro di squadra. Sono queste caratteristiche principali di Mario Delas, nuovo centro croato della Openjobmetis Varese, che si è presentato oggi ufficialmente nella sala stampa del PalA2a.

Le prime impressioni di Delas sono buone: «Sapevo di venire in una società organizzata e con grande tradizione. Ho conosciuto i compagni e lo staff; la squadra è in un ottimo momento, spero di dare una mano per continuare su questo piano per andare sempre meglio».

Nel roster biancorosso andrà a sostituire Norvel Pelle, che per caratteristiche atletiche e tattiche è molto differente. «Mi piace lavorare – spiega Delas – in sistemi delineati dall’allenatore e penso di poter dare il mio meglio per la squadra. Sulla carta ammetto che il cambio con Pelle è netto, ma Il basket non è sempre tutto così facile. Sul trasferimento in realtà c’è stato poco da decidere: Varese mi ha cercato e Capo d’Orlando ha detto sì, così come ho fatto io».

Diversa la squadra, diversi anche i tempi di lavoro: «Avendo la coppa, con Capo d’Orlando non avevamo molto tempo per fare allenamenti. La prima settimana di lavoro qui è quindi stata differente da come ero abituato. Il ritmo è stato molto intenso, ci metterò un attimo per abituarmi, ma sono pronto».

Idee chiare sul suo futuro a Varese: «Voglio vincere. Gli ultimi due mesi in Sicilia non sono stati facili, ma ora sono qui e domenica voglio conquistare una vittoria. Spero che ora, nel caso dovessimo perdere una partita, non sia colpa mia (dice ridendo, ndr). Penso comunque partita dopo partita e dare il mio contributo per la squadra. Vediamo alla fine della stagione dove saremo arrivati»

Un paio di parole anche su Coach Caja: «L’allenatore non mi ha chiesto niente di particolare. So cosa vuole da un lungo come me e cerco di integrarmi al meglio nel gioco di squadra».