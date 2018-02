Marzo a Malpensafiere tra sport, auto d’epoca e moto da corsa

Sarà un mese di marzo ricco di iniziative quello che vivrà MalpensaFiere. Il primo appuntamento nei padiglioni del Centro Espositivo Polifunzionale di Busto Arsizio è previsto per il week end del 3 e 4 marzo, quando è in programma la mostra “Scambio Auto, Moto, Bici e Ricambi d’Epoca”, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Di edizione in edizione, questa rassegna richiama oltre 13mila visitatori e 400 espositori.

Qualche giorno d’attesa ed eccoci a Kustom Road, organizzato dal 23 al 25 marzo dal moto club SS 33 Sempione: si tratta di una kermesse dedicata agli appassionati di moto, auto e di cultura motoristica americana. Previsti molti concerti, momenti di ballo folk e di evoluzioni spettacolari, tanto buon cibo e solidarietà. Come ogni anno, infatti, anche in questo 2018 il ricavato della manifestazione andrà a sostegno di iniziative ad alto valore sociale: questa volta a beneficiarne sarà l’associazione E.vA onlus – Emergenza Violenza Donna.

Ad aprile, poi, altro appuntamento importante: dal 27 al 29 di quel mese, infatti, MalpensaFiere ospiterà il Gensan Italian Showdown 2018: saranno un migliaio gli atleti in competizione per quella che costituirà la terza edizione di una manifestazione che celebra il CrossFit quale forma di fitness nata a Santa Cruz in California alla fine del XX secolo e che abbina esercizi di aerobica, ginnastica ritmica e sollevamento pesi. Un evento spettacolare, che attira atleti da ben 22 stati europei ed è aperto al pubblico che può assistere alle diverse prove fino a quelle conclusive in programma il pomeriggio di domenica. Un evento che garantirà oltre 4mila pernottamenti nelle strutture del nostro territorio e che è inserito nel calendario 2018 della Varese Sport Commission, il progetto della Camera di Commercio per valorizzare l’offerta turistica-sportiva varesina.