Da marzo Ryanair lascia la cooperativa Alpina

A marzo Ryanair lascerà la cooperativa Alpina. «Da giorni con sempre più insistenza – scrive in una nota Renzo Canavesi del Cub Trasporti Lombardia – circolava nello scalo di Malpensa, la notizia del cambio di gestione delle attività di terra, ceck-in, carico e scarico bagagli e rampe, da parte di Ryanair, da Ags a Airport h…».

«Appare ora indispensabile “convincere” – continua Canavesi – anche le altre compagnie aeree, che ancora utilizzano il modello organizzativo proposto da Ags, a fare come Ryanair: Ernest, Air Horizzont, Albastar, Fly One. Occorrerà inoltre vigilare perché nel cambio di gestione, non ci siano discriminazioni tra i lavoratori. Ricordiamo infatti che per il passaggio di Albastr da Airport a Ags, quest’ultima si rifiutò di applicare la clausola sociale del ccnl».

TUTTI GLI ARTICOLI SULLA COOPERATIVA ALPINA