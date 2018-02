Masterchef: Davide vince con l’impepata, la finale è più vicina

E’ sempre più vicina la finale per Davide Aviano, il concorrente varesino impegnato nell’edizione 2018 di Masterchef.

Vincendo l’esterna di Vieste nella puntata del 22 febbraio, Davide si è infatti sicuramente qualificato tra i primi cinque, e si avvicina sempre più alla finale, che sarà tra due giovedì.

Con un piatto di gnocchi di mare “all’impepata di cozze” davide ha saputo conquistare il palato ben allenato di Eleonora Cozzella, ispettrice per la Guida Ristoranti dell’Espresso e capo della giuria italiana del The World’s 50 Best Restaurants, evitando il pressure test seguente. Ad uscire neella puntata di ieri invece sono stati Marianna e Antonino.