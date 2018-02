Maxi collettore in arrivo per l\'ex Cantoni

Bonifiche avanti tutta: la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del collettore idrico interrato destinato a raccogliere le acque estratte e trattate nell’area dismessa ex Cantoni, convogliandole al vicino torrente Lura.

“La creazione del collettore – spiega l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone – è il primo passo per quella che sarà la messa in opera del sistema per la bonifica delle acque della ex-Cantoni”.

Il progetto ha ricevuto la definitiva approvazione da parte della Regione (dipartimento ex Genio Civile) che al termine dello scorso anno ha concluso le valutazioni di sua competenza.

Il condotto, lungo circa 400 metri, si svilupperà per metà all’interno dell’area privata ex-Cantoni e per l’altra metà su sedime stradale pubblico per poi confluire nel vicino torrente Lura in prossimità di piazzale Borella (zona ospedale).

Naturalmente tutti gli interventi, sia quelli localizzati in ambito privato che in ambito pubblico, saranno a carico della proprietà che dovrà curarne l’installazione, la manutenzione ed il corretto funzionamento per tutto il periodo necessario per risanare la falda.

Per garantire che la qualità e la quantità dell’acqua immessa nel torrente siano quelle adeguate, saranno posizionati dei sistemi di controllo sulle portate immesse e ci sarà un attento monitoraggio da parte degli enti.

Anche il punto d’immissione nel torrente verrà presidiato tramite un dispositivo idrometrico atto anche ad evitare il reflusso delle acque all’interno del collettore di scarico in occasione delle brevi fasi di piena che interessano il torrente.

Il condotto sarà direttamente collegato con l’impianto a carboni attivi per il trattamento delle acque estratte dai due pozzi, profondi rispettivamente 50 e 90 metri dal suolo, localizzati all’interno dell’ex stabilimento.

Soddisfatto il consigliere comunale e presidente della commissione Ambiente Carlo Pescatori: “Valuto positivamente l’avvio della fase del trattamento acque e la loro immissione nel torrente Lura che, tra l’altro, fornirà un aiuto temporaneo al mantenimento dei livelli minimi nei momenti di crisi stagionali del torrente.”