Memoria antirazzista alla scuola Morandi

Appuntamento con la memoria, sabato 10 febbraio, dalle 16.15 nel cortile della scuola Felicita Morandi per un pomeriggio di riflessioni sulla memoria e sul come esercitarla. Da un’idea di Enzo Laforgia, consigliere comunale della lista civica Progetto Concittadino, storico e insegnante di storia al liceo Cairoli, un momento di riflessione in uno dei punti cruciali della storia del fascismo e dell’antifascismo a Varese.