Il mercato alimentare e fiori di Lugano cambia sede

Appuntamento tradizionale per consumatori e produttori, in programma tutti i martedì e venerdì dalle 07:30 alle 14:30, il mercato alimentare e fiori di Lugano si trasferisce in Via Carducci, Piazza San Rocco e Via Canova a partire da martedì 20 febbraio. Il cambio di sede si inserisce nell’ambito del progetto per la riqualifica urbanistica e la nuova pavimentazione del centro, i cui lavori andranno a toccare anche il Piazzale ex-scuole, attuale ubicazione del mercato.

Con la sua offerta fatta principalmente di prodotti alimentari tipici di piccoli coltivatori che vendono direttamente la loro produzione, il mercato alimentare rappresenta un appuntamento ricorrente imprescindibile per il centro cittadino. Con questa ricollocazione tornerà dunque ad animare un percorso che lo aveva ospitato già in passato e che accoglie ogni sabato anche il mercato dell’artigianato e dell’antiquariato, rafforzando quindi ulteriormente il connubio e la valorizzazione reciproca fra centro storico e mercati.