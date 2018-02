Mercoledì in trasferta per Caronnese e Varesina

La Serie D propone per mercoledì 21 febbraio (ore 14.30) il turno infrasettimanale di campionato. Arrivano con stati d’umore differenti Caronnese e Varesina: i primi hanno ritrovato la vittoria in casa del Derthona, le fenici invece hanno perso lo scontro salvezza contro il Seregno.

PAVIA – CARONNESE

Importante esame per la Caronnese, che dopo aver ritrovato il successo a Tortona, vuole dare seguito al risultato positivo anche al “Fortunati” di Pavia. La squadra di Aldo Monza necessita di tre punti per non veder scappare Gozzano e Como e anche per non rischiare di subire il sorpasso da parte della Pro Sesto.

BORGARO – VARESINA

La sconfitta in casa contro il Seregno deve essere dimenticata presto dalla Varesina, che mercoledì affronterà una trasferta delicata in casa del Borgaro. Sarà un’altra sfida in ottica salvezza per le fenici, che non possono concedere altri regali agli avversari diretti.