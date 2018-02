Meridiana diventa Air Italy: ecco strategia, voli e numeri

Meridiana riparte da Malpensa – confermando il ruolo trainante dello scalo milanese – e punta su Air Italy, la compagnia del gruppo che era rimasta in ombra negli ultimi anni e che di fatto, con il suo marchio, “sostituirà” Meridiana.

Nella conferenza stampa di presentazione – con Marco Rigotti, il presidente di Meridiana Francesco Violante e Akbar Al Baker Ceo di Qatar Airways, nuovo azionista di maggioranza – è stato illustrato il nuovo corso della compagnia, compreso anche il lancio della nuova livrea Air Italy (foto Aeroporti Lombardi). Il progetto prevede cinquanta aerei entro il 2020, con una prospettiva di 10 milioni di passeggeri, 8 dei quali da Malpensa. La compagnia punta a «1500 assunzioni», ha spiegato Akbar Al Baker.

La flotta comprenderà tra l’altro venti Boeing 737 Max 8 (con nuova livrea) e cinque Airbus 330-220 per le destinazioni a lungo raggio, da Milano per New York e Miami. Sarà attivato anche un volo su Bangkok con quattro frequenze settimanali, da settembre.

Nasce una nuova compagnia: AirItaly. Voli domestici, regionali e intercontinentali, con più di 20 B737, 5 Airbus A330 e B787.#Malpensa sarà l’hub. pic.twitter.com/IgwzcaWNgl — SEA Press Office (@SEA_Press) 19 febbraio 2018

Sul mercato interno sarà attivata a maggio la navetta per Roma, oltre a questo previsti collegamenti su Catania, Palermo, Napoli, Lamezia Terme, che fungeranno da feeder per i voli internazionali.

Una compagnia «con servizi di alta qualità» – ha sintetizzato il Ceo di Qatar – che sia «un’alternativa per gli italiani e per tutti i turisti internazionali che vorranno visitare l’Italia».