Voi mettereste piede in questi spogliatoi?

Caro direttore

desidero porre alcune domande che ho già girato ai responsabili dei Servizi per lo Sport del Comune di Varese.

Lei manderebbe suo figlio a fare la doccia nella palestra di via Adriatico?

Lei manderebbe suo figlio a fare la pipì nel bagno della palestra di via Adriatico?

Lei manderebbe suo figlio a lavarsi le mani nel lavandino della palestra di via Adriatico?

Le squadre che giocano in quella palestra pagano centinaia di euro per l’affitto. Inoltre, da quest’anno e per risparmiare ulteriormente, non c’è nemmeno il custode e dobbiamo aprire e chiudere noi, con il rischio di doverci accollare l’onere di eventuali danni non segnalati.

Quasi un terzo delle luci, per non farci mancare niente, sono o bruciate o non si possono accendere per gli interruttori rotti.

Le foto, infine, non possono rendere giustizia all’odore nauseabondo degli spogliatoi.

LA SITUAZIONE A OTTOBRE 2017

Noi, purtroppo, abbiamo già saldato la quota annuale, ma garantisco che l’anno prossimo non sarà così. Non è giusto pagare per un servizio che definire scadente è un clamoroso understatement.

Concludo segnalando che quella nelle foto è la palestra di una scuola primaria, la Guglielmo Marconi di Varese.

Marco Beri