Mezzo chilo di marijuana nella lavatrice, 19enne in manette

Nascondeva 450 grammi di marijuana nella lavatrice: giovane spacciatore arrestato dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Da qualche tempo gli agenti di via Ugo Foscolo tenevano d’occhio un diciannovenne italiano residente in città che in più occasioni, durante controlli di polizia su strada, era stato trovato in possesso di quantitativi di “erba” che, anche se eccedenti la dose destinata al consumo personale, non avevano consentito l’adozione di provvedimenti più incisivi di denunce a piede libero.

Domenica mattina i poliziotti hanno ritenuto che fosse giunto il momento di verificare i loro sospetti – secondo i quali il giovane sarebbe stato in realtà un pusher particolarmente attento a non farsi sorprendere con quantitativi di droga compromettenti – e si sono presentati a casa del diciannovenne, perquisendola.

I loro sospetti sono stati confermati poichè dal cestello della lavatrice sono saltati fori quattro etti e mezzo di marijuana. Il diciannovenne questa volta non è riuscito a evitare l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio ed è stato portato in carcere.