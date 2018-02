Miele e Dipalma: doppietta varesotta in Liguria

La stagione rallystica 2018 è ancora agli albori ma i piloti della provincia di Varese hanno subito piazzato un acuto. Ad Andora (Savona), nella 5a Ronde Val Merula, il successo è andato all’olgiatese Simone Miele che nella classifica finale ha preceduto il malnatese Giò Dipalma di un soffio, 3″4. (Foto: Briano/IVG)

In Liguria Miele, navigato da Luca Beltrame e vincitore di due delle quattro speciali, ha portato in gara la Citroen Ds3 Wrc mentre Dipalma – affiancato da “Cobra” – ha potuto testare la Skoda Fabia R5: per entrambi si è trattato di un antipasto in vista del “Rally dei Laghi”, la corsa di casa in programma il 16 e 17 marzo con partenza e arrivo a Varese.

La Ronde Val Merula ha poi visto sul podio, al terzo posto, anche i cuneesi Alessandro Gino e Marco Ravera (campioni uscenti) con una Fiesta Wrc, a oltre 17″ di distacco da Miele. Quinto – dietro a Colombi – uno dei grandi favoriti, Fabio Andolfi (Fabia R5), attardato però da una foratura quando era al comando. Settimo il comasco Roncoroni, altro habituée del “Laghi”, gara che vinse nel 2005.

Nel video il timelapse dell’assistenza della Olonia Corse alla vettura di Miele e Beltrame.