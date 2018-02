Migliora la velocità di connessione degli italiani grazie alla fibra ottica

È la fibra ottica la grande protagonista del terzo millennio, ennesima conferma dell’importanza di Internet nella nostra società e ulteriore passo verso il superamento dei limiti delle connessioni di velocità mediocre, che spalanca le porte al digitale. Qui di seguito verranno approfonditi i dati relativi all’aumento della copertura della fibra e gli importantissimi miglioramenti in quanto a velocità di navigazione.

Cos’è la fibra ottica e quali sono i suoi vantaggi?

La fibra ottica non è una tecnologia recente né difficile da comprendere: nonostante ciò, tutt’oggi non sono pochi gli italiani che non ne conoscono i dettagli in termini tecnici. Di fatto, la fibra ottica è una tipologia di connessione che si differenzia dall’ADSL per il fatto che i cavi che trasmettono il segnale non sono quelli in rame delle normali linee telefoniche, ma componenti realizzate in fibra di vetro (da qui proviene il nome “fibra ottica”). Ciò vuol dire che, al contrario di quanto accadeva per l’ADSL, per rendere possibile il collegamento in fibra è stato necessario installare da zero i cavi in tutto il territorio. Ma quali sono i vantaggi di questa tecnologia? Prima di tutto la rapidità, molto superiore rispetto a quella dell’ADSL, come si può osservare in questa pagina di Vodafone che simula le varie velocità di Internet a seconda delle offerte. Basti pensare infatti che, se il cavo in rame riesce a far raggiungere una velocità massima di circa 20 Mega, la fibra può arrivare persino a 1 Giga. Anche la stabilità del segnale risulta superiore grazie al materiale più performante della fibra vetrosa rispetto al rame, che invece causa non poche interferenze, comportando una connessione molto meno fluida.

Diffusione e velocità rispetto al mondo

Per quanto riguarda la diffusione di fibra ottica, il primato appartiene a Singapore, con una velocità media pari a 154 Mbps; completano la top five delle nazioni più veloci la Corea del Sud con 125 Mbps, Hong Kong con 117, l’Islanda con 110 e la Romania con 98.

E come vanno le cose in Italia? Al momento il Belpaese occupa il 47esimo posto nella graduatoria mondiale, con una media di circa 32 Mbps su una media globale che si attesta invece sui 40,7 Mbps. Nettamente migliore la situazione dei dispositivi mobili, con la media italiana di 30,7 Mbps su una media mondiale di 21,3 Mbps.

Restando all’interno dei nostri confini, le province con il maggior numero di utenti connessi alla fibra sono Milano, Napoli, Torino e Roma. Le città più veloci in assoluto sono invece le seguenti: Crotone (40 Mbps), Ragusa (29), Vibo Valentia (28), Milano (24), Pavia (23), Lucca (23), Verona (22), Perugia (18), con Sicilia e Calabria sorprendentemente in testa.