Come migliorare l’erogazione della protesica: un convegno della Liuc

Nuovi modelli e soluzioni logistico-gestionali per il miglioramento dei servizi erogati nell’ambito sanitario e della loro efficienza operativa. È l’obiettivo che si propone il convegno organizzato dall’università Liuc in collaborazione con Regione Lombardia e che si terrà giovedì 8 febbraio dalle ore 9 presso Palazzo Pirelli a Milano.

Nel corso della mattinata verrà presentato l’ultimo rapporto dell’Osservatorio attivato nel 2008 dal Centro sull’Economia e il Management nella Sanità e nel Sociale della LIUC. Si farà il punto sulle performance economiche-quantitative relativamente alla distribuzione dei presidi ad assorbenza per l’incontinenza relative agli anni 2015-2016, evidenziando le differenti performance a seguito della riorganizzazione del sistema sociosanitario lombardo (Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23), coinvolgendo 15 Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).

Negli ultimi decenni si sta assistendo ad un aumento delle patologie cronico-degenerative che non trovano più una risposta esaustiva solamente nelle strutture sanitarie tradizionali, dedicate principalmente al trattamento delle patologie acute. Inoltre, nell’attuale contesto, caratterizzato da scarsità di risorse e vincoli di bilancio da parte dei Servizi Sanitari Regionali, è in corso il fenomeno dello spostamento del baricentro assistenziale dall’ospedale al territorio e presso il domicilio stesso del paziente, al fine di razionalizzare il consumo di risorse e, nel contempo, garantire un alto livello di servizio.

L’obiettivo del convegno promosso dalla LIUC Business School è quello di diffondere i risultati dell’Osservatorio, coinvolgendo anche i Referenti delle ASST che gestiscono tali processi e professionisti che presenteranno le best practice relativamente alla distribuzione territoriale delle tecnologie sanitarie.

Il convegno costituirà l’occasione per presentare un possibile modello distributivo alternativo e per comprenderne l’impatto da diversi punti di vista.

I ricercatori, infatti, hanno provato a progettare un modello distributivo basato su una logica voucher o a importo predeterminato che potrebbe superare alcune criticità riscontrate dagli utenti non solo nella fase di consegna dei presidi ma anche in quella di scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze, a parità di spesa economica sostenuta per il servizio.

La logica del voucher non rappresenta una novità nel contesto della distribuzione dei prodotti sanitari in Lombardia: è infatti attualmente in uso per i prodotti alimentari senza glutine rivolti ai soggetti affetti da celiachia e rappresenta una best practice a cui guardano con attenzione anche altre Regioni italiane.

L’evento, gratuito, si rivolge a professionisti (sanitari e non) e stakeholder, che a vario titolo si occupano dei processi di distribuzione dei presidi sanitari.