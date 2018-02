“M’illumino di meno”, una cena al buio alla sede degli Alpini

Appuntamento a Brinzio per una cena al buio, organizzata in occasione dell’iniziativa M’illumino di Meno. Venerdì 23 febbraio, alle 18 e 30 il ritrovo è in Piazza, seguirà un incontro con il professor Renzo Talamona alla Biblioteca Comunale sul tema del “cammino” ed in particolare del Pellegrinaggio o Precessione con riferimenti al Sacro Monte. A seguire si terrà la cena al buio, alla Sede degli Alpini. Una serata diversa e divertente, in simultanea con la trasmissione di Radio 2, “m’illumino di meno”, per un uso responsabile dell’energia elettrica.