M’illumino di meno: il Comune organizza il pedibus

In occasione della Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il Comune di Comerio aderisce all’iniziativa proposta da Caterpillar chiudendo al traffico via Giardini e promuovendo il Pedibus.

Venerdì 23 febbraio, con il supporto degli agenti della Polizia locale saranno istituiti tre punti di raccolta studenti che dalle 7.40 alle 7.45 saranno accolti da volontari che li accompagneranno sino a scuola.

I ragazzi della secondaria di primo grado si ritroveranno negli stessi punti di raccolta per poi raggiungere la scuola a piedi in autonomia. La via rimarrà chiusa al traffico fino alle ore 8.00