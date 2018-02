M’illumino di meno: escursione nel tramonto

Questa sera, venerdì 23 febbraio si celebra la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, nell’ambito della XIII edizione della campagna “M’illumino di meno”.

Quest’anno l’iniziativa è dedicata alla bellezza del camminare, e in generale dell’andare a piedi all’aria aperta, nel verde e sulle montagne. Per queste importanti motivazioni il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Luino e del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca in collaborazione con molte Associazioni del Luinese propone una camminata nel tramonto sul lago. Una passeggiata semplice adatta a tutti che idealmente inizierebbe a Maccagno ma che per problemi di tempistica partirà dal lungolago di Luino in località “le Serenelle” (parte finale dei giardini verso Colmegna).

L’itinerario percorre il lungolago di Luino per poi arrivare a Germignaga in località “boschetto” e infine alla ex colonia elioterapica dove è prevista una “cena al sacco” con un brindisi offerto dalle Associazioni preceduta da una piccola e suggestiva cerimonia sulla spiaggia dove, con il buio, saranno accesi centinaia di lumini.

Tempo dell’escursione circa un’oretta che si svolgerà con qualsiasi condizione

meteo.

Si consigliano abbigliamento e scarpe adeguate, una pila funzionante e un lumino.

Programma

Ore 17.45 ritrovo presso “le serenelle”

Ore 18.00 inizio escursione

Ore 19.00 fine escursione

Ore 19.15 accensione dei lumini

Ore 19.45 Cena al sacco all’inierno della struttuta

Partecipazione libera e gratuita

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni e adesioni: Pro Loco Maccagno Viale Garibaldi, 1, 21010 Maccagno con Pino e Veddascca – 0332 562009; email info@prolocomaccagno.it

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it