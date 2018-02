“M’illumino di meno” premia Silvia e Paolo

Voi e l’infinito. Sono questi i protagonisti delle foto che ci avete inviato per il gioco abbinato a “M’illumino di meno 2018“, l’iniziativa di Caterpillar che domani, venerdì 23 febbraio, farà spegnere le luci a tutti quelli che aderiranno.

La prima foto premiata è quella di Silvia Bellinetto e la vedete in copertina (Silvia si aggiudica una smartbox).

La seconda è di Paolo Bamundo (che invece si porta a casa un buono della Feltrinelli)

Allegato all’articolo troverete tutte le foto arrivate in questi giorni. Il tema era “Il cammino” e lo avete interpretato come viaggio o come “percorso di vita”; ringraziamo tutti perché con le vostre foto ci avete donato una parte di voi.

Vi ricordiamo che l’invito per il 23 febbraio 2018 è spegnere le luci e andare a piedi: una marcia, una processione, una ciaspolata, una staffetta, una maratona o una mezza maratona, un ballo in piazza o un pezzo di strada dietro alla banda musicale del paese.

Per le scuole il Pedibus – andare tutti insieme a piedi – per chi va in auto fare un pezzo a piedi (qui le iniziative in provincia).