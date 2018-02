Minorenne con 13 ovuli di marijuana denunciato dai vigili

È stato chiamato dalla Polizia Locale che ha denunciato suo figlio minorenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E malgrado l’amara sorpresa ha ringraziato gli agenti per aver scoperto l’attività del ragazzo. È la storia di un papà residente del saronnese.

Tutto è iniziato lunedì sera quando la polizia locale ha realizzato un nuovo controllo per garantire il decoro urbano nel passaggio pedonale tra via Tommaseo e piazza Indipendenza. I vigili hanno fermato un 17enne residente nel Saronnese che è stato ritrovato in possesso di 13 ovuli di marijuana e diverse banconote in piccolo taglio frutto presumibilmente dell’attività di spaccio. Gli agenti hanno ovviamente sequestrato la sostanza stupefacente e il denaro ed hanno provveduto a deferire al tribunale dei minori il 17enne per traffico di sostanze stupefacenti.

Il controllo, per il quale il papà del minorenne ha ringraziato i vigili, è solo l’ultimo realizzato in zona che è diventata il punto di ritrovo di diverse compagnie di giovani. Niente di male, se non fosse che i ragazzi si lasciano dietro una scia di rifiuti e di schiamazzi che creano non pochi problemi a residenti e commercianti.