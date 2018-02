“Il mio canto libero contro la violenza sulle donne”, successo al teatro di Varese

10 ragazze X infinite donne = un successo. No, non ci sono errori, è semplicemente l’esito del concerto-tributo di giovedì 8 febbraio, dal titolo “Il mio canto libero contro la violenza sulle donne” andato in scena al teatro Openjobmetis di Varese, che ha fatto registrare quasi il tutto esaurito, tra l’altro in una delle serate in cui andava in onda il festival di Sanremo.

Dieci cantanti e musiciste, tutte serie professioniste, hanno fatto cantare e ballare il teatro di piazza Repubblica, facendo vibrare i microfoni con splendide corde vocali supportate da tastiere, sassofono, violino e anche da un bercandeon, uno strumento aerofono, cromatico, a doppia tastiera (34 tasti per lato), ad ancia libera, sorretto da un cavalletto da cui dipartono due mantici, aperti e chiusi da incavi poggiati sulle cosce.

Isabella Salamone, Jennifer Bellea, Francesca Parrotta, Isabella Di Maio, Elisa Maffenini, Natalia Carpenco, Denise Misseri, Mery Gargy, Miriam Cossar e Alline Zasa, assieme alle esibizioni delle ragazze della scuola di danza DancePro Limax di Clivio e ai piacevoli giochi di luce, hanno tenuto incollati alle poltroncine gli spettatori per quasi tre ore, interpretando i migliori successi dell’immenso Lucio Battisti, nel ventennale della sua scomparsa.

Non è Francesca, Acqua Azzurra Acqua Chiara, Mi Ritorni in Mente, Emozioni, Pensieri e Parole e molte altre, sono state le canzoni ascoltate durante la serata, in alcuni casi interpretate in doppia e tripla voce.

Le note si sono librate alte nel teatro, per gridare sempre più forte che le donne non vanno toccate nemmeno con un fiore, per dire no alla violenza contro il gentil sesso, per condannare ogni persona che si macchia di questi osceni e brutali gesti, rimarcando che ogni giorno rappresenta la giornata internazionale contro la violenza sulle donne: non si può racchiudere il tutto all’interno di un’unica data.

La serata, realizzata a favore di IDEA Genitori di Clivio e Donna Oggi di Tradate, con la collaborazione del Comune di Varese e la direzione artistica di Maurizio Benetazzo, si è rivelata un vero e proprio successo di critica, di pubblico e della finalità per la quale è stata organizzata. Le donne hanno una marcia in più, e giovedì l’hanno dimostrato in tutta la loro grandezza.