Al teatro Openjobmetis è andato in scena spettacolo “Il mio canto libero contro la violenza sulle donne”. Sul palco dieci cantanti e musiciste e la direzione artistica di Maurizio Benetazzo. Isabella Salamone, Jennifer Bellea, Francesca Parrotta, Isabella Di Maio, Elisa Maffenini, Natalia Carpenco, Denise Misseri, Mery Gargy, Miriam Cossar e Alline Zasa, con le ragazze della scuola di danza DancePro Limax di Clivio, hanno fatto cantare e ballare il pubblico interpretando i migliori successi dell’indimenticabile Lucio Battisti, nel ventennale della sua scomparsa. Non è Francesca, Acqua Azzurra Acqua Chiara, Mi Ritorni in Mente, Emozioni, Pensieri e Parole e molte altre, sono state le canzoni ascoltate durante la serata, in alcuni casi interpretate in doppia e tripla voce.

La serata è stata realizzata a favore di “Idea genitori” di Clivio e “Donna oggi” di Tradate, con la collaborazione del Comune di Varese .