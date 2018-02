Con “Miralago in cross” riprende la stagione del Team PCR

È ripartita l’attività del Team Ciclocross Cadrezzate, la società nata lo scorso anno con l’obiettivo di riportare in sella i bambini e i ragazzi del Basso Verbano. Una scelta che sta dando buoni frutti visto che nel giro di pochi mesi i piccoli ciclocrossisti del Team PCR (Ponti Cadrezzate Romeo) sono aumentati arrivando a 16 tesserati più un gruppo iscritto ai corsi ma ancora al di fuori dell’attività agonistica.

Domenica 11 febbraio, ad Angera è in calendario il primo evento promozionale della stagione, su prato, aperto anche ai bambini non tesserati. “Miralago in…cross” sarà una manifestazione per tutti con l’idea di far scoprire qualcosa di nuovo e divertente ai più piccoli. La giornata è organizzata dal Team PCR in collaborazione con la Bottega del Romeo di Ispra; ritrovo dalle 11,30 nei pressi del Miralago Café, partenza che sarà data alle 13,30.

La società del presidente Rinaldo Ponti ha già però in calendario altre due manifestazioni: le gimkane del 14 aprile al miniautodromo “La Valletta” di Varese e del 6 maggio al parco comunale di Ranco.

A livello sportivo il Team PCR – che ha sede sociale a Taino – continuerà a svolgere gran parte dell’attività alla pista da ciclocross allestita al campo sportivo di Cadrezzate. Altri spazi sono invece a disposizione nei comuni di Ispra, Sesto Calende e nei dintorni. Quattro le discipline ciclistiche sulle quali è impegnata la squadra: ciclocross, pista, strada e appunto gimkana. L’attività si rivolge soprattutto alla fascia d’età tra i 6 e i 12 anni ma, sotto la guida del ds Stefano Dal Bello, da quest’anno la squadra potrà schierarsi anche nelle categorie Esordienti e Allievi, soprattutto nel ciclocross.

«Sono orgoglioso di essere riuscito a creare un bel vivaio – spiega Rinaldo Ponti – senza attingere da organici di altre società. I nostri sono soprattutto bambini che si avvicinano per la prima volta al ciclismo grazie a un gran lavoro di promozione sul territorio. Il ciclocross è una disciplina povera, ma è utilissima, divertente e priva di grossi pericoli. I ragazzi imparano a guidare la bici anche in situazioni tecnicamente difficili e i risultati si vedono e si vedranno. Ma, soprattutto, si divertono tantissimo».