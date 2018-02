Mirkoeilcane incontra i fan di Varese. L’appuntamento è per martedì 27 febbraio alle 18 e 30 alla libreria Mondadori di Via Morosini.

Dopo aver partecipato alla 68° edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Stiamo tutti bene”, il cantante sta girando l’Italia per incontrare i fan di persona.

Cantautore romano, all’anagrafe Mirko Mancini, durante il festival di Sanremo ha vinto moltissimi riconoscimenti: Premio “Sergio Bardotti” Per Il Miglior Testo, Il Secondo Posto Tra Le Nuove Proposte, Il Premio Della Critica “Mia Martini”, Premio “Enzo Iannacci” Di Nuovoimaie e La Targa Pmi (Produttori Musicali Indipendenti).

Il suo nuovo disco si intitola “Secondo me” e contiene undici tracce in cui il cantautore romano prende posizione, spaziando su le diverse tematiche che toccano la nostra vita su un tessuto musicale sempre curato ed attento al suono, gli arrangiamenti e le armonie. Non c’è nota fuori posto, non c’è parola che non sia inserita nel suo contesto.

Nei prossimi mesi, una volta terminata l’esperienza sanremese, partirà il tour nei migliori club italiani prodotto da Otr Live. Alle prime date confermate si aggiungono quelle di Bassano del Grappa (Vi) e Livorno:

4 maggio – Santeria Social Club – Milano;

5 maggio – Vinile – Bassano del Grappa (Vi);

10 maggio – Teatro Quirinetta – Roma;

11 maggio – Magazzini Fermi – Aversa (Ce);

12 maggio – The Cage Theatre – Livorno;

18 maggio – Hiroshima Mon Amour – Torino;

25 maggio – Locomotiv Club – Bologna;

Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, nasce il 6 maggio 1986 ed è un cantautore romano. Negli anni lavora come chitarrista in studio e suona dal vivo con diversi artisti. Compone diverse colonne sonore come quella della web serie “Forse sono io”, dei corti “Memories”, “Il lato oscuro” e “Quattro battiti” e del film “I peggiori”. Impegnato nella scrittura di testi e musica per altri artisti, nel 2016 decide di avviare una carriera musicale da solista, che viene consacrata con l’uscita del suo primo disco omonimo a gennaio. Nello stesso anno, Mirkoeilcane vince il Premio Bindi, il Premio Incanto, miglior testo e migliore interpretazione di cover al Premio Musica Controcorrente e il suo album figura tra le cinquanta opere prime candidate al Premio Tenco. Le tematiche sociali e i rapporti affettivi, figurano spesso al centro delle sue canzoni. A giugno di quest’anno vince Musicultura e a luglio firma un contratto discografico con l’etichetta Fenix Entertainment.