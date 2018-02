(foto di Corrado Pani)

Sabato 10 febbraio a Somma Lombardo si parla di Misteri. Ma anche di storia.

Nasce da questi “ingredienti” il secondo libro di Cesarina Briante, “Misteri e storie degli antichi borghi d’Insubria“, edizione Macchione, che verrà presentato a Somma Lombardo sabato 10 alle 21 alla biblioteca G. Aliverti.

«Un lavoro che spazia tra la Storia e la storia – spiegano gli organizzatori – la prima, quella che ha mosso imperi e vicende di tutta l’Europa; la seconda, che ha mosso e tenuto vivo il substrato locale, che di storia ne ha vista passare e ne ha subito, a volte, anche le conseguenze. Un viaggio nel passato del territorio insubrico attraverso informazioni raccolte lungo il percorso di una vita, un viaggio in cui si riscoprono i frammenti, le notizie nascoste negli antichi testi ma anche nella memoria delle persone. Briante aggiunge poi anche un tocco di magia con le leggende locali e con alcuni spunti di fantasia, alla ricerca della saggezza degli avi, per scoprire le loro paure ed i loro desideri, che hanno plasmato il nostro presente. Una conoscenza per avviarci a vivere il nostro presente con maggiore saggezza».

Cesarina Briante ha alle spalle già un libro interessante – “Una strega a Somma Lombardo” – che ha ottenuto un grande successo di pubblico. Alla pubblicazione ha collaborato anche Ugo Marelli, cui è stata affidata la parte legata a Castiglione Olona.