Il mito del povero pellegrino: serata con Rosalba Franchi e Dario Monti

Chi era il pellegrino? Come si muoveva? Quali le difficoltà e i costi che doveva affrontare? Martedì 6 febbraio (ore 21) Rosalba Franchi e Dario Monti presentano a La Tela di Rescaldina “Il mito del povero pellegrino: difficoltà e costi dei viaggio devozionali nella storia”, un incontro per condividere la loro ultraventennale esperienza alla scoperta degli itinerari sconosciuti. Per la rassegna “Storie di cammini e di camminatori”, l’osteria sociale del Buon Essere promuove un incontro con la coppia che ha dato vita al portale www.viestoriche.net.

Uniti nei viaggi come nella vita, i rescaldinesi Rosalba Franchi e Dario Monti da 25 anni fanno ricerche sulle vie storiche arrivando a scoprire itinerari e vicende che vanno ben oltre il comune viaggiare. Docente, giornalista e autrice di libri di turismo, Rosalba Franchi è l’autore di “Sacri Monti d’Italia e Svizzera” e delle guide del Sempione e del San Gottardo. Il marito Dario Monti, che ha collaborato nella realizzazione delle guide, è ingegnere, esperto topografo con una grande passione per la montagna, la fotografia e lo studio della storia alpina. In un quarto di secolo (festeggiato proprio l’anno scorso) hanno condiviso passioni ed interessi, approfondendo la storia civile e religiosa d’Italia, i percorsi devozionali lombardi e piemontesi, seguendo le antiche carte e i testi letterari seguendo sempre la loro curiosità e l’amore per l’arte e la cultura.

Inizio alle 21, ingresso libero.