Mobilità elettrica, a Varese arrivano 13 nuove colonnine

A Varese arrivano 13 colonnine per la ricarica delle auto elettriche per un totale di 26 nuove postazioni dedicate alla mobilità sostenibile, ogni colonnina è dotata infatti di due impianti di ricarica. La Giunta Galimberti ha approvato un protocollo di intesa con Enel Energia Spa per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici.

La città è stata scelta dalla società per l’installazione gratuita delle colonnine e gli impianti non avranno costi per l’amministrazione. Nelle prossime settimane la Giunta individuerà le aree in cui installare le colonnine per la ricarica tendendo conto delle zone con un maggior afflusso di automobili o di particolare interesse in materia di mobilità.

Il Gruppo ENEL che fornirà a Varese le nuove colonnine ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composti da diversi modelli, gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (“Electric Mobility Management”) ed in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana, evoluta e sostenibile.