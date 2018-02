Moioli show: secondo oro per l’Italia alle Olimpiadi

Qui Arianna, a te Michela: il secondo oro della spedizione azzurra alle Olimpiadi assomiglia incredibilmente

al primo ed è altrettanto magnifico.

Dopo Arianna Fontana nello short track, l’alloro a cinque cerchi va a Michela Moioli nello snowboard cross: entrambe lombarde (Michela é bergamasca), entrambe con tanta pressione alla vigilia, entrambe favorite ma capaci di rispettare il pronostico nonostante due discipline in cui l’imprevisto è sempre in agguato.

Moioli ha solo 22 anni ma già a Sochi 2014 era molto attesa. Sulle nevi russe rinviò i sogni di gloria perché venne travolta da un’avversaria ma a Pyeongchang é stata autrice di una gara perfetta. Davanti in batteria, davanti in semifinale, Moioli non ha preso subito la testa in finale ma è rimasta tra le prime tre per circa metà gara. Poi ha sfruttato alla grande un salto decorato con i cinque cerchi, preso la testa e subito guadagnato 3/4 metri di vantaggio conservati fino al traguardo. Metri d’oro, è il caso di dire.

Con la vittoria di Michela Moioli l’Italia risale nel medagliere: sei i podi azzurri, con due ori, un argento e tre bronzi. Davvero niente male.

MEDAGLIE ITALIA A PYEONGCHANG

ORO (2)

Arianna Fontana (short track / 500 m)

Michela Moioli (snowboard /cross)

ARGENTO (1)

Federico Pellegrino (sci di fondo / sprint)

BRONZO (3)

Dominik Windisch (biathlon / 10 Km sprint) Federica Brignone (sci alpino / slalom gigante) Nicola Tumolero (pattinaggio vel. / 10.000 m)