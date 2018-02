Il momento d’oro di Avramovic: la Serbia lo richiama in nazionale

Mentre l’Italia di Meo Sacchetti continua a ignorare Varese, e in particolare le prestazioni di Giancarlo Ferrero (che avrebbe meritato una chiamata almeno nel gruppone dei 24), la Serbia di Sasha Djordjevic ha convocato per la seconda volta in pochi mesi Aleksa Avramovic.

La guardia della Openjobmetis, letteralmente esplosa nell’ultimo mese di Serie A, dovrà raggiungere Belgrado entro lunedì 19 febbraio per aggregarsi alla propria selezione nazionale che giocherà due partite di qualificazione ai Mondiali. La squadra del ct Djordjevic sfiderà la Germania a Francoforte (venerdì 23) e l’Austria a Schwechat (domenica 25) per confermarsi in testa al proprio girone, comandato insieme ai tedeschi.

Avramovic nelle ultime sei giornate ha segnato 14,3 punti di media con il 48,7% da 2 e soprattutto il 46,2% da 3 punti, specialità in cui non ha mai brillato particolarmente. Per il 23enne nato a Cacak si tratta della seconda convocazione in nazionale senior dopo quella per le due partite di novembre quando però non andò a referto.

La tornata di febbraio per le qualificazioni mondiali ha portato altre due convocazioni internazionali per la Pallacanestro Varese. Sia Stan Okoye, sia Siim-Sander Vene sono infatti stati chiamati dai rispettivi commissari tecnici ai raduni di Nigeria ed Estonia, ma entrambe le ali biancorosse hanno declinato l’invito per motivi differenti. Okoye e Vene quindi, a differenza di Avramovic, giocheranno giovedì 22 a Castellanza nell’amichevole BCC Cup contro la FLC Legnano.