Un libro per bambini che parla anche inglese

Alle 18 di venerdì 23 febbraio la libreria Feltrinelli di corso Moro a Varese ospita la presentazione di “James the storyteller”, edito da Macchione. A presentarlo l’autrice, la luinese Haidi Segrada.

COS’E’ “JAMES THE STORYTELLER”

“James” è un testo che nasce diverso tempo fa. «Ho iniziato a scrivere brevi racconti in lingua inglese per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per i quali organizzo i laboratori di lingua inglese – spiega l’autrice – Nel corso degli anni ho scritto molto sull’apprendimento della seconda lingua, ho compiuto ricerche sul campo e ho avuto modo di raccogliere dati significativi che mi portano ad affermare che l’inserimento della lingua straniera già alla scuola dell’infanzia non è solo auspicabile, ma doveroso., anche se “James” non è rivolto solo alla scuola dell’infanzia ma anche alla primaria.

Nel libro, la cui età di lettura consigliata è dai 4 anni, si trovano anche utili consigli per i docenti e, perché no?, per i genitori. L’affermazione che suscita maggiore curiosità e sicuramente questa: “Il monolinguismo e una malattia curabile”.