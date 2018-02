È morto Egidio Calvi, ex sindaco di Bardello

« Nonostante fossimo preparati, siamo tutti devastati dalla notizia» Il Sindaco di Bardello Luciano Puggioni commenta così la morte di Egidio Calvi, l’ex primo cittadino che proprio nel gennaio del 2017 aveva lasciato l’incarico per motivi di salute. Una malattia grave se l’è portato via in poco più di un anno .

Egidio Calvi, 63 anni manager della Ferrari, è morto questa mattina, venerdì 2 febbraio. Lascia la moglie Emy e le figlie di 18 e 23 anni.

Calvi rappresentò un momento particolare della vita di Bardello: fu il volto di un movimento cittadino nato sull’onda delle polemiche legata alla rivoluzione viabilistica del piccolo comune. Un movimento attivo che vede nell’attuale sindaco Luciano Puggioni la continuità.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 3 febbraio, alle ore 15 nella chiesa di Bardello.