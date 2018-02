È morto Sergio Olgiati. Era un punto di riferimento della Cisl

È morto Sergio Olgiati una delle figure di riferimento della Cisl. Attivista del sindacato fin dalla giovane età, Olgiati ha ricoperto molti incarichi di responsabilità contraddistinguendosi per autorevolezza, idee ed energia. Nel tempo è stato segretario generale della zona di Gallarate, segretario generale della Sanità, segretario generale della FNP di Varese e presidente del Comitato INPS Varese. Proprio alla Federazione Nazionale dei Pensionati Cisl è rimasto legato sino ai suoi ultimi giorni di vita.

«Ho stimato molto Sergio Olgiati perché mi ha insegnato a trattare la materia sociosanitaria e sociale con grande profondità – racconta Carmela Tascone, ex segretario provinciale della Cisl dei Laghi -. Era puntuale nella lettura dei problemi, autorevole perché non solo dimostrava di conoscere una materia molto complessa come la sanità, ma perché aveva anche un’attenzione per i rapporti e le relazioni con le persone. Era un uomo rigoroso e a tratti burbero, aspetto quest’ultimo che nascondeva una generosità di fondo perché se chiedevi un aiuto a Sergio non si tirava mai indietro. L’uomo e il sindacalista erano un tutt’uno».