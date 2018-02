I motori ruggiscono per salutare Matteo

Ruggiscono i motori in piazza, mentre si alzano in cielo i palloncini: è il modo scelto dagli amici per salutare Matteo Cagna.

Decine le moto da cross, le Vespe, le due ruote da corsa schierate sulla piazza, piena di tanti amici, parenti, persone del paese venute a salutare per l’ultima volta il 19enne morto giovedì notte a Carnago, in un terribile incidente in moto. Don Stefano nell’omelia ha ricordato l’affetto e l’amore che circondava Matteo, il suo impegno in oratorio, «che hanno seminato quell’amore fecondo che oggi non possiamo dimenticare».

Alla fine della cerimonia il parroco don Paolo ha letto il messaggio dei famigliari «con il cuore spaccato» nel ricordare l’entusiasmo di un 19enne, mentre il coadiutore don Luca ha voluto leggere il saluto degli amici, che hanno promesso: «Resteremo uniti per te, ti ricorderemo sempre». Poi sul piazzale l’ultimo saluto, con i motori che ruggiscono e i palloncini in cielo.