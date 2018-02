Movicanto 2018, il festival dei coristi si chiude con un grande concerto

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto oltre 150 coristi coinvolti sotto la magistrale bravura del M. Basilio Astulez, per il secondo anno consecutivo il Coro femminile Sophia di Cassano Magnago organizza l’evento corale Movicanto 2018.

Il percorso si svilupperà su quattro giorni di studio per sperimentare nuovi percorsi musicali affiancando il canto al movimento coreografico, affidandosi per questa edizione alla professionalità del Maestro spagnolo Eva Ugalde, compositrice, direttrice e corista di fama internazionale, che lavorerà oltre che col Coro Sophia in due ambiti: il Coro di voci bianche Vocal Dreams dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza e l’Atelier per coro femminile over 18 formato da singole coriste provenienti da diverse realtà corali (per questo atelier è possibile iscriversi contattando la Segreteria).

Come nella trascorsa edizione, anche quest’anno sarà data la possibilità a docenti-uditori (direttori di coro, docenti di musica, musicisti e coristi) di seguire i vari Atelier, per osservare la metodologia di lavoro e indagarne i risultati, anche attraverso un confronto con domande poste direttamente al M° Ugalde al termine delle varie sessioni di lavoro (iscrizioni entro il 16 Febbraio).

Domenica 25 febbraio 2018 alle ore 18:00 presso la Chiesa Santa Maria del Cerro a Cassano Magnago si terrà il Gran Concerto Finale, nel quale tutti i coristi partecipanti agli Atelier diretti dal M° Eva Ugalde condivideranno con il pubblico il percorso svolto.

Iscrizioni

Entro il 16 febbraio 2018

Info e contatti

movincanto18@gmail.com

Direttore artistico: Stefano Torresan 3334709437

Segreteria: Maria Pisani 3396609104

www.facebook.com/movincanto 2017.it

www.corosophia.org