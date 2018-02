Multipiano Sempione, informazioni alla polizia locale

Il Comune di Varese ha organizzato un appuntamento per chi volesse conoscere i dettagli del progetto per il nuovo Multipiano di via Sempione. Il sindaco di Varese, Davide Galimberti e l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Civati, saranno presenti dalle 9.30 alle 11.00 nella sede della Polizia locale di via Sempione: per chi fosse interessato sarà possibile avere informazioni sul progetto del nuovo parcheggio.

Intanto proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo Multipiano. Nei giorni scorsi è stato demolito un fabbricato presente nell’area in cui sorgerà il nuovo parcheggio. Domenica 25 febbraio sarà invece ultimata la demolizione di un altro fabbricato chiuso e inutilizzato da diversi anni presente nello spazio interessato dal progetto. Grazie a questi interventi i lavori del nuovo Multipiano consentiranno quindi non solo la realizzazione di un nuovo parcheggio di oltre 300 posti auto ma anche di riqualificare un’area vicina al centro cittadino eliminando quelli elementi abbandonati che in questi anni non hanno valorizzato una delle zone centrali di Varese.

Il Comune di Varese informa inoltre che per consentire lo svolgimento dei lavori di demolizione, la mattina di domenica 25 febbraio 2018, dalle ore 7.30 alle 13.00, verrà chiusa al traffico via Staurenghi, nel tratto compreso tra via Battisti e via Speri della Chiesa. La strada verrà riaperta al termine dei lavori.